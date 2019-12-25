Малышева назвала популярную специю, которая защитит от КОВИД

Черный перец содержит много микроэлементов, способных "убить" вирус.

Известный врач и телеведущая Елена Малышева назвала популярную специю, которая может защитить от коронавируса. По ее словам, много микроэлементов, способных "убить" вирус, содержится в черном перце. Об этом пишет "Вечерняя Москва".

В частности, в черном перце содержится пиперин – вещество, которое отвечает за остроту. Благодаря пиперину белок коронавируса не может "прицепиться" к человеческой клетке, поэтому вирус гибнет.

Кроме того, перец содержит важный микроэлемент капсаицин. Из-за него во рту возникает жжение, которое говорит о проявлении антибактериального свойства перца. Полезнее черного перца является белый. Полезными свойствами обладает и специя красного цвета.

Ранее доктор Мясников назвал способ укрепить иммунитет в сезон простуд.

Фото: Instagram / malysheva.live