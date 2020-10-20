Врач напомнил о необходимости сохранять иммунитет.

Доктор Мясников назвал способ укрепить иммунитет в сезон простуд. Об этом главный врач московской больницы под номером 71 заявил во время программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1". Передача опубликована на YouTube-канале. Александр Мясников побеседовал с профессором Николаем Филатовым.

Сейчас мы пойдем от обратного. Не "как укрепить иммунитет", а "как перестать его гнобить, нагружать"...Одному нужно всего лишь аскорбиночки попить, для того чтобы восстановить иммунитет, а другому нужно очень серьезно восстанавливать иммунитет Александр Мясников, врач

Эксперт уточнил, что "хорошим иммунитетом" может похвастаться только тот человек, который ведет здоровый образ жизни. Среди негативных факторов медик отметил курение, недосып, алкоголь, хронические инфекции, стресс, неправильное питание. По словам врача, важную роль может сыграть переохлаждение организма.

Мясников заявил, что хорошим методом укрепления иммунитета является вакцинация.

Малышева дала россиянам советы по выживанию зимой.

Видео: YouTube / Россия 1