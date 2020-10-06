Доктор Мясников оказался безграмотнее Малышевой

Учительница русского языка проанализировала речь двух телеведущих.

Доктор Александр Мясников оказался безграмотнее Елены Малышевой. Об этом заявила учительница русского языка Татьяна Гартман. Она разобрала ошибки, которые в устной речи разбирают телеведущие передач о здоровье. Выпуск опубликован на YouTube-канале педагога.

По словам Гартман, телеведущая программы "Жить здорово!" обогнала коллегу по уровню грамотности с телеканала "Россия 1" со счетом 4:2. В отличие от Александра Мясникова, Малышева правильно ставит ударение в словах "болей" (оно должно ставиться в корне, "железу" (ударение падает на последний слог), а также не путает слова "надеть" и "одеть". Мясникова учительница похвалила за правильное ударение в слове "кашлянул" (на первом слоге).

Оба телемедика неправильно ставят ударение в словах "коклюш" и "начался" (в обоих случаях ударение падает на последний слог), а также в слове "томография" (ударение падает на третий слог).

Доктор Мясников обвинил СМИ в нагнетании обстановки из-за коронавируса.

Видео: YT / Училка vs ТВ, Россия 1, Первый канал