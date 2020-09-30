Доктор Мясников обвинил СМИ в нагнетании обстановки из-за коронавируса

Медик считает, что публикации СМИ о росте количества зараженных провоцируют панику.

Главный врач московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников в телевизионной программе "Полный контакт" обвинил журналистов в нагнетании обстановки, связанной с ростом числа новых зараженных COVID-19 по стране. Эфир опубликован на YouTube-канале. Медик считает, что СМИ ведут себя не очень правильно в сложившейся ситуации.

Вчера посмотрел новости и позавчера. Это прям как сводки с фронтов. В Европе наступают, комендантский час, растет, указы… Вы чего? Вы зачем вот так нагнетаете обстановку? Это ведь не вторая волна, это просто угасающие волны. Они так и будут идти по синусоиде Александр Мясников, российский врач

Медик отметил, что новости о росте зараженных только провоцируют панику среди местного населения, а также лишают граждан уверенности в завтрашнем дне. Мясников напомнил, что коронавирус останется с человечеством навсегда, поэтому регулярно будут наблюдаться "волны" роста и спада числа инфицированных.

Доктор Мясников перечислил ошибки здорового питания.

Видео: YouTube / Соловьёв LIVE