Доктор Мясников перечислил ошибки здорового питания

Телеведущий рассказал об ошибках, которые допускают те, кто хочет правильно питаться.

Доктор Александр Мясников перечислил ошибки здорового питания. Об этом медик сообщил в рамках программы на телеканале "Россия 1". Выпуск опубликован на YouTube-канале. Телеведущий дал советы для тех, кто стремится правильно питаться. В частности, врач рассказал, что кисломолочная продукция с большим сроком хранения бесполезна для микрофлоры кишечника.

Здесь не может быть пробиотиков, о которых написано, просто по той причине, что это все хранится очень долго Александр Мясников, врач

Также специалист удивился тому, что многие традиционно относят к здоровому питанию конфеты "с растительными экстрактами и витаминами", кукурузные хлопья, баточники, кефир, йогурт и смузи. Последний напиток в своем составе содержит слишком много сахара. Также медик уверен, что организм должен получать клетчатку из цельных, а не перемолотых фруктов.

Доктор Мясников предупредил об опасности народных методов лечения.