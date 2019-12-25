Доктор Мясников предупредил об опасности народных методов лечения

Врач рассказал об ингаляции горячим картофелем и других "традиционных" методах лечения.

Главный врач московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников рассказал об опасности лечения народными методами. Об этом медик заявил в эфире телепередачи для "России 1". Специалист выступил с критикой граждан, которые практикуют траволечение. Доктор заявил о том, что такая терапия может даже убить пациента при неправильном применении.

Медик напомнил, что большинство травмируются при использовании перекиси водорода или концентрированного раствора марганцовки.

Сколько ожогов марганцовкой, сколько выжженных глаз Александр Мясников, врач

Специалист заявил, что дышать парами горячей картошки - бесполезно для лечения.

Мясников перечислил продукты для улучшения качества сна.