Малышева дала россиянам советы по выживанию зимой

Врач призвала заботиться о сердце и сосудах.

Телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева дала россиянам советы по тому, как выжить в зимнее время. Ролик опубликован в Instagram-аккаунте специалиста. По словам врача, организм, особенно сердце, следует подготовить к перепадам температуры. Она напомнила, что в холод увеличиваются риски сердечно-сосудистых заболеваний. В первую очередь обезопасить себя следует за счет носки варежек и прививки от гриппа.

Низкая температура для сосудов — от плюс 10 градусов и ниже. Если вышли без перчаток, то в периферических сосудах возникает спазм. Это в руках и ногах. Зима — это всегда спазм сосудов. А значит и повышение давления. Поэтому если готовите к зиме сердце, то должны измерять давление и держать его в норме Елена Малышева, врач

Медик пояснила, что данная проблема особенно актуальна для мужчин, так как они реже закрывают ладони. Необходимость в вакцинации от гриппа Малышева объяснила сведениями о том, что прививка снижает риск инфаркта миокарда.

Доктор Мясников оказался безграмотнее Малышевой.

Видео: Instagram / malysheva.live