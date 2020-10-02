В список попали персики, капуста и помидоры.

Елена Малышева назвала снижающие риск рака груди продукты. Об этом телеведущая рассказала в рамках телевизионной программы "Жить здорово" на Первом канале. Выпуск размещен на YouTube-канале. По словам доктора медицинских наук, в список продуктов, которые уменьшают риск развития онкологии входит капуста, персики и помидоры.

Капуста — 100 граммов в день, персик — 300, помидор — 100. В целом ничтожно мало Елена Малышева, врач

Соведущий Дмитрий Шубин заявил, что по уровню смертности именно рак груди занимает первое место. Сегодня медицине доступны множество средств диагностики и лечения данной онкологии, однако британские ученые заявили, что существуют определенные продукты, которые позитивно сказываются на профилактике рака молочной железы. Они уточнили, что персики содержат такое вещество как кверцетин. Он обладает противоопухолевым эффектом. В капусте есть сульфорафан, подавляющий рост опухолевых клеток. Помидоры богаты лейкопином, который препятствует развитию опухоли.

Малышева назвала не понимающих карантин дебилами.

Видео: YouTube / Жить Здорово!