Малышева раскрыла секреты здорового сна

Соблюдая эти несложные правила, вы будете чувствовать себя бодро и энергично.

Ведущая программы "Жить здорово!" Елена Малышева поделилась со своими подписчиками в Instagram секретами здорового сна. Соблюдая эти простые правила, вы будете чувствовать себя бодро и энергично, уверена звезда "Первого канала".

В первую очередь Малышева порекомендовала убрать из комнаты, где вы спите, телевизор и любого рода гаджеты с голубым свечением (телефоны, планшеты, ноутбуки и др.). Также телеведущая посоветовала спать голыми и в носках. Однако она сама призналась, что чувствует себя комфортно только в пижаме.

В третьих, по совету японских врачей необходимо спать днем. Такой сон должен длиться не более 26 минут. Перед тем, как уснуть, рекомендуется выпить чашку кофе. Действие напитка поможет человеку проснуться.

Сама Малышева призналась, что соблюдать все правила ей сложно, как и добиться фазы глубокого сна. Частые ранние съемки и командировки заставили ее приспособиться к любым условиям. Однако одно правило телеведущая старается никогда не игнорировать, оно касается одеяла. Врач спит под гравитационным одеялом весом в 7 кг. Его тяжесть создает эффект глубоких объятий. Такие ощущения не только успокаивают человека, но и снижают уровень тревожности, стабилизируя сон.

"Все под тяжелые одеяла! Не хватает нам глубоких объятий", - посмеялась звезда.

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Видео: Instagram / malysheva.live