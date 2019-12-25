Соседов рассказал о здоровье Корчевникова

После перенесенной операции у телеведущего испортился слух, однако он всячески это скрывает.

Музыкальный критик Сергей Соседов рассказал о состоянии здоровья российского телеведущего и актера Бориса Корчевникова. По его словам, после перенесенной операции у артиста испортился слух, однако он всячески это скрывает. Об этом сообщает "Собеседник".

Соседов заявил, что уже давно знает Корчевникова. Во время беседы с ним он понимает, что Борис только делает вид, что слышит. "Он отвечает: "Да, да" - там, где должна была быть совсем другая реакция", - отметил критик.

По словам Соседова, когда Корчевников был ведущим программы "Прямой эфир" на "России 1", у него случалось много эксцессов из-за проблем со слухом. В студии было шумно, поэтому Борис совсем не слышал подсказок редакторов, хотя они буквально "орали" в специальный наушник. Поэтому, когда Андрей Малахов пришел на канал "Россия 1", Корчевников просто отдал ему свое место, чем удивил многих.

"Думаю, он сам хотел уйти, ему тяжело давалась работа, но руководство его держало", - заявил Соседов, добавив, что сейчас Борис ведет более спокойную программу "Судьба человека".

Ранее мы писали, что Геннадий Орлов раскритиковал сериал про Стрельцова.

Фото: Instagram / b.korchevnikov