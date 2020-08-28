Геннадий Орлов раскритиковал сериал про Стрельцова

Он назвал картину "бездарной".

Спортивный комментатор и футбольный эксперт Геннадий Орлов высказался о сериале "В созвездии Стрельцова", который сейчас показывают по федеральному телевидению. В своей авторской программе на YouTube Орлов назвал картину "бездарной".

Комментатор заявил, что авторы сериала все переврали. Он не понимает, зачем они называют реальные фамилии, если весь сюжет выдуман.

"Все неправда! Особенно обидно за Симоняна", - отметил Орлов.

Эксперт напомнил, что во время Олимпийских игр Стрельцов был травмирован. Вместо него вынуждено поставили другого футболиста Симоняна. После победы на соревнованиях Симонян хотел отдать Стрельцову медаль, но тот отказался. По словам Орлова, этот момент в сериале оставили, однако все остальное переврали.

Сюжет в сериале разворачивается вокруг "советского Пеле" Эдуарда Стрельцова. Олимпийский чемпион Мельбурна, великий нападающий сборной страны и команды "Торпедо" вел борьбу до победного не только на поле, но и в жизни. Непростые отношения с женщинами, интриги завистников, месть властей, предательство друзей – через все испытания он проходил благодаря преданности болельщиков и бесконечной любви к футболу.

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Видео: kinopoisk.ru