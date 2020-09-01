Врач объяснила, зачем в Москве были нужны жесткие карантинные меры.

Елена Малышева назвала не понимающих карантин дебилами. Об этом российский врач заявила в собственном Instagram-аккаунте во время трансляции. Телеведущая вела прямой эфир вместе со своим сыном. Малышева эмоционально раскритиковала тех, кто счел жесткие ограничения ненужными.

Когда мэру Москвы надо было принимать решение и он видел, как по миру рыдали врачи, как не хватало приборов, как умирали люди, н должен был перестраховаться, чтобы ничего людям не грозило. Поэтому дебилы — это те, кто этого не понимает Елена Малышева, российский врач

Эксперт объяснила, что на людях, которые принимали решение о введении карантина, лежала огромная ответственность. Она отметила, что на тот момент никто из чиновников или врачей не мог ответить на вопрос о том, как именно в России будет развиваться эпидемиологическая обстановка с коронавирусом.

Елена Малышева напомнила, что в США до сих пор закрыты учебные учреждения. Она назвала карантинные меры в стране "драконовскими". Врач заметила, что для нее это "личная трагедия". Врач призналась, что любит Америку.

Малышева раскрыла секреты здорового сна.

Видео: Instagram / malyshevmd