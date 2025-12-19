  1. Главная
В Роспотребнадзоре жителям Петербурга напомнили, как избежать обморожения
Сегодня, 11:58
Рекомендуется прятаться от ветра и перед выходом на улицу плотно есть.

В пресс-службе Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти напомнили, как избежать обморожения. Эти выходные будут морозными в регионе. 

К обморожению могут приводить тесная и влажная одежда и обувь, физическое переутомление и голод, вынужденное длительное неподвижное или неудобное положение, холодовая травма, ослабление организма в результате перенесенных заболеваний, а также курение и алкоголь.

Избегайте употребления спиртного: алкогольное опьянение вызывает большую потерю тепла, в то же время вызывая иллюзию тепла. Курение уменьшает периферийную циркуляцию крови и таким образом делает конечности более уязвимыми. Носите свободную одежду – это способствует нормальной циркуляции крови. 

Роспотребнадзор 

Также рекомендуется прятаться от ветра и перед выходом на улицу плотно есть. 

Ранее в Роспотребнадзоре петербуржцам рассказали, как защищать лапы питомцев зимой. 

Фото: Piter.TV 

Теги: обморожение, роспотребнадзор
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

