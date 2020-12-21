Острое и жирное могут спровоцировать изжогу.

Телеведущая Елена Малышева перечислила ухудшающие качество сна продукты. Заявление она сделала в эфире программы "Жить здорово!".

По её словам, к проблемам со сном может приводить употребление алкоголя, кофе, острой или жирной пищи. Малышева подчеркнула, что спиртное делает отдых человека прерывистым и неполноценным и влияет на продолжительность быстрой фазы сна. Острое и жирное могут спровоцировать изжогу.

Кофе же мешает сну по нескольким причинам.

Во-первых, это слабый психостимулятор, во-вторых, это сильный мочегонный препарат. Елена Малышева, телеведущая

Ранее Малышева назвала способ сбить температуру при COVID-19.

Видео: YouTube / Жить Здорово!