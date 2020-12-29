Малышева прокомментировала смерть Грачевского и дала россиянам совет

Уход Грачевского — повод для всех задуматься о будущем.

Телеведущая Елена Малышева прокомментировала смерть художественного руководителя "Ералаша" Бориса Грачевского и дала россиянам совет. Заявление она сделала на своей странице в Instagram.

Она отметила, что у Грачевского была самая злокачественная форма рака — меланома. При этом он страдал и другими заболеваниями. Малышева подчеркнула, что, несмотря на это, он всегда выглядел счастливым.

Когда такие люди уходят, то думаешь что они еще могли бы жить. Елена Малышева, телеведущая

По её словам, уход Грачевского — повод для всех задуматься о будущем. Малышева призвала всех прививаться от коронавируса — особенно тех граждан, которые входят в группу риска.

Ранее Малышева назвала главные ошибки при обморожении.

Видео: Instagram/malysheva.live