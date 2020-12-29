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Малышева назвала продукты, вызывающие потерю памяти и болезни мозга

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Врач дала рекомендации по правильному рациону питания.

Елена Малышева назвала продукты, вызывающие потерю памяти и болезни мозга. Об этом телемедик сообщила в эфире программы "Жить Здорово!" на Первом канале. Запись размещена на YouTube-платформе. Врач рассказала зрителям о том, что провоцирует развитие болезни Альцгеймера.

Нарушение памяти вызывают продукты, содержащие большое количество холестерина: свинина, сливки, сливочное масло. При частом употреблении их в пищу может развиться прогрессирующее ухудшение памяти. Негативное влияние холестерина можно уменьшить за счет приема статинов. Они блокируют выработку холестерина в печени. 

А вот для того, чтобы избежать болезни мозга, врач рекомендует употреблять в пищу продукты, богатые медью: печень, почки, сердце, а также кешью.

Если память ухудшается, они не для вас

Елена Малышева, российский врач

Сохранить когнитивные функции можно за счет включения в рацион питания продуктов, которые богаты витаминами D и E. В список попадает масло зародышей пшеницы, подсолнечное, печень трески, рыба северных морей.

Малышева назвала людей с "миллионным" риском смерти без вакцины от COVID-19.

Видео: YouTube/Жить Здорово!

 

Теги: болезнь альцгеймера, елена малышева, мозг, потеря памяти, продукты
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Общество, Здоровье,

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