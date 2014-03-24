Медик рассказала о рисках заражения для людей старше 80 лет.

Елена Малышева назвала условие, при котором от COVID-19 умирает каждый третий. Об этом телеврач сообщила зрителям в программе "Жить здорово!" на Первом канале. По словам доктора, самой уязвимой группой риска при инфицировании становятся люди старше 80 лет.

После 80 из всех заболевших умирает каждый третий, от 70 до 80 — каждый четвертый, от 60 до 70 — каждый пятый человек Елена Малышева, российский врач

Доктор напомнила, что вакцинация от коронавируса для пожилых людей безопасна, а риск тяжело заразиться COVID-19 при этом будет в "тысячи и миллионы" раз меньше, чем любые побочные эффекты от прививки. Малышева уточнила, что верхних возрастных ограничений по вакцинации в России на данный момент нет.

Малышева раскрыла главные факты о мутации коронавируса.

Фото: YouTube/Жить здорово!