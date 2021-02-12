Глава ЦБ прокомментировала введение стабилизирующих мер, которые приняло правительство.

Эльвира Набиуллина не видит оснований для скачка цен на продукты. Об этом глава Центробанка России рассказала журналистам на пресс-конференции, посвященной итогам заседания совета директором регулятора. Чиновница напомнила, что в декабре 2020 года правительство объявило о комплексе мер, связанных со стабилизацией стоимости товаров и продуктов первой необходимости. В частности, речь шла о сахаре и подсолнечном масле отечественных производителей.

Что касается отмены соглашений о стабилизации цен на масло и сахар, мы не ожидаем, что это даст какой-то большой эффект на общий показатель инфляции, тем более мы понимаем, что здесь это должен быть какой-то плавный переход, и мы не ожидаем скачка цен Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

Напомним, что действующие соглашения устанавливают предельные цены на оптовые и розничные продажи. на сахар - 36 рублей за килограмм (опт), 46 рублей (розница). Для подсолнечного масла - в 95 рублей за опт и 110 рублей в розницу.

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Видео: Банк России