Российские деятели разыскиваются Киевом по линии МВД и СБУ.

Министр просвещения России глава Банка Центрального России объявлены в розыск на украинской территории. Соответствующая информация появилась в официальной базе данных МВД и Службы безопасности Украины киевского режима. Известно, что Сергей Кравцов разыскивается по линии СБУ с апреля 2025 года. Чиновницу из федерального правительства России предъявлены обвинения сразу по нескольким уголовным статьям. В частности, речь идет об "оправдании действий России" и "посягательстве на территориальную целостность Украины". Эльвира Набиуллина объявлена в розыск по линии правоохранительных органов страны с января 2023 года. Главе финансового регулятора нашей страны полицией вменяется "посягательство на территориальную целостность Украины". Кравцов и Набиуллина дополнительно включены в списки украинского экстремистского сайта "Миротворец".

Напомним, что СБУ регулярно заочно предъявляет обвинения российским политическим, военным, культурным и общественным деятелям. Лидер киевского режима Владимир Зеленский подписывает многочисленные указы о санкциях, вводимых против российских физических и юридических лиц, а также граждан третьих стран, которых Украина обвиняет в сотрудничестве с Кремлем.

Сергея Жукова внесли в базу "Миротворца".

Фото: Банк России