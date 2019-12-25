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На Украине объявили в розыск Кравцова и Набиуллину
Сегодня, 9:04
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На Украине объявили в розыск Кравцова и Набиуллину

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Российские деятели разыскиваются Киевом по линии МВД и СБУ.

Министр просвещения России глава Банка Центрального России объявлены в розыск на украинской территории. Соответствующая информация появилась в официальной базе данных МВД и Службы безопасности Украины киевского режима. Известно, что Сергей Кравцов разыскивается по линии СБУ с апреля 2025 года. Чиновницу из федерального правительства России предъявлены обвинения сразу по нескольким уголовным статьям. В частности, речь идет об "оправдании действий России" и "посягательстве на территориальную целостность Украины". Эльвира Набиуллина объявлена в розыск по линии правоохранительных органов страны с января 2023 года. Главе финансового регулятора нашей страны полицией вменяется "посягательство на территориальную целостность Украины". Кравцов и Набиуллина дополнительно включены в списки украинского экстремистского сайта "Миротворец".

Напомним, что СБУ регулярно заочно предъявляет обвинения российским политическим, военным, культурным и общественным деятелям. Лидер киевского режима Владимир Зеленский подписывает многочисленные указы о санкциях, вводимых против российских физических и юридических лиц, а также граждан третьих стран, которых Украина обвиняет в сотрудничестве с Кремлем. 

Сергея Жукова внесли в базу "Миротворца".

Фото: Банк России

Теги: мвд, миротворец, сбу, сергей кравцов, эльвира набиуллина
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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