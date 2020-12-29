Глава ЦБ рассказала о хорошей цифровизации финансового сектора России.

Эльвира Набиуллина объяснила, зачем финансам цифровизация. Об этом глава Центробанка сообщила в рамках выступления на гайдаровском форуме. По мнению чиновницы, цифровизация заставляет крупных игроков из разных секторов экономики оказывать неклассические для их бизнеса услуги. Глава ЦБ уверена, что финансовый сектор в РФ значительно развит с точки зрения цифровизации по сравнению с другими отраслями экономики, а также по сравнению с финансовым сектором других государств.

Мы видим несколько ключевых глобальных тенденций в появлении новых технологий..Мы видим, что финансовый сектор будет больше работать и бизнес-модели строить на монетизации "больших данных", на платформенных решениях... Формирование экосистем – это будет вести к тому, что будут появляться новые игроки, в том числе из нерегулируемого сектора Эльвира Набиуллина, глава Центробанка РФ

По словам чиновницы, нельзя заранее знать, какие именно тенденции сработают и будут востребованы. Такая ситуация заставляет российский регулятор "быть гибким". По мнению Набиуллиной, правовая система РФ еще не готова "отвечать" на цифровизацию.

Набиуллина: ЦБ видит признаки ускорения инфляции.

Фото: Центробанк России