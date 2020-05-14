В Петербурге пассажиров без масок не пускают в метро

На входе стоят сотрудники подземки, которые проверяют наличие средств индивидуальной защиты.

Утром 14 мая не все жители Петербурга смогли воспользоваться городской подземкой. На входе в метрополитен стоят люди, которые проверяют наличие средств индивидуальной защиты. Об этом сообщает пресс-служба метро.

Такие меры были приняты в соответствии с постановлением правительства города, которое обязало всех петербуржцев с 12 мая носить защитные маски и перчатки.

Сегодня утром сотрудники метрополитена следят за теми, у кого нет масок, и просят их надеть. В пресс-службе метро отметили, что люди зачастую носят маски в карманах и просто не хотят их надевать. Тем, у кого при себе не было средств индивидуальной защиты, предложили купить их в вестибюлях. Маски можно приобрести в магазинах "Первая полоса" и специальных автоматах.

Ранее мы рассказывали, как "масочный" режим на транспорте в Петербурге столкнулся с реальностью.

Видео: Piter.TV