Горсуд Петербурга оказался площадкой для выяснения отношений между историками Соколовым и Понасенковым

Евгений Понасенкова пригласили в качестве свидетеля по делу об убийстве, однако разговор много раз отходил от темы по существу.

Сегодня, 27 июля, состоялось очередное судебное заседание по уголовному делу историка Олега Соколова. В этот раз оно было особенно эмоциональным, так как в качестве свидетеля выступал давний научный оппонент подсудимого публицист Евгений Понасенков. Для Соколова и его адвоката, Сергея Лукьянова, это стало неожиданностью.

Заседание началось в 12 часов в Санкт-Петербургском городском суде. В самом начале адвокат потерпевшей стороны сообщила о том, что свои показания готов дать Евгений Понасенков. Александра Бакшеева объяснила это тем, что ранее историк обвинил своего оппонента "во всем произошедшем". Речь идет о смерти аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко. Несмотря на то, что Соколов и Лукьянов выразили протест и заявили о том, что Понасенков не имеет к делу никакого отношения, судья все же решила пригласить его.

Как рассказал свидетель, впервые он увидел Олега Соколова еще в 1990-х годах в Литературном музее. Личное знакомство состоялось в 2000-м году на Бородинском поле, оба участвовали в исторических реконструкциях. При этом последняя встреча была около 12 лет назад. По словам Понасенкова, он постоянно видел подсудимого в нетрезвом виде, поэтому в этот раз едва ли смог признать его. Мужчина утверждал, что Соколов "старался быть тем, кем не является". Этим можно объяснить то, почему историк всегда просил называть его "сир" и очень злился, когда его называли Олегом Валерьевичем. В целом Понасенков, как он сказал, не испытывает неприязни к подсудимому.

Отметим, что оппоненты не упустили возможности выяснить личные отношения. Понасенков припомнил Соколову их судебные тяжбы из-за того, что подсудимый "крал его научные концепции". При этом сам он ни разу не участвовал в судебных заседаниях. Тот в свою очередь заявил о том, что свидетель лжет и участвовал в травле против него и его возлюбленной Анастасии Ещенко. Понасенков обвинения отрицает, так как считает себя правозащитником и не может участвовать в такой деятельности. Кроме того, убитую он не знал, также как и не интересовался личной жизнью Соколова.

После того, как допрос свидетеля был окончен, подсудимый обратился к адвокату потерпевшей стороны. Историк обвинил Александру Бакшееву в безнравственности.

Он нас обрабатывал в течение двух лет, сделал так, что ситуация стала просто психотравмирующей. И этого человека, фактически причину того, что произошло, той страшной душевной драмы, которая была у Насти и у меня, вы привели. заявил Соколов.

Его речь попала на видео.

В беседе с Piter.TV адвокат удивилась тому, что подсудимый может говорить о безнравственности. По ее мнению, теперь ответственность за содеянное мужчина хочет переложить и на нее. О травле со стороны Понасенкова Александра Бакшеева не знает. Защитница уверена, что существенного значения Ещенко разбирательствам между Соколовым и Понасенковым не придавала.

Следующее судебное заседание состоится 3 августа.

Напомним, в ночь на 8 ноября 2019 года Олег Соколов поссорился со своей возлюбленной, 24-летней Анастасией Ещенко и застрелил ее. После историк расчленил ее тело и решил избавиться от останков, выбросив их в Мойку возле своего дома. Подробнее об этом убийстве и еще нескольких можно прочитать в специальном материале Piter.TV.

Видео: объединенная пресс-служба судов Петербурга / Telegram