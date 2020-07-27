Соколов обвинил адвоката семьи убитой Ещенко в безнравственности

Подсудимого возмутило то, что в суд вызвали его оппонента, который, по его мнению, разрушил их отношения с убитой Анастасией Ещенко.

Обвиняемый в убийстве и незаконном хранении оружия Олег Соколов обвинил представителя потерпевшей стороны Александру Бакшееву в безнравственности. Он сказал это в связи с тем, что адвокат пригласила на судебное заседание в качестве свидетеля его давнего оппонента Евгения Понасенкова. Заседание прошло сегодня, 27 июля, в зале Санкт-Петербургского городского суда.

По словам Соколова, Понасенков в течение двух лет травил его и его возлюбленную Анастасию Ещенко.

Он нас обрабатывал в течение двух лет, сделал так, что ситуация стала просто психо-травмирующей. И этого человека, фактически причину того, что произошло, той страшной душевной драмы, которая была у Насти и у меня, вы привели. сказал подсудимый.

Олег Соколов продолжает утверждать, что Понасенков спровоцировал произошедшее. В свою очередь его оппонент отрицает какую-либо причастность к травле. По его словам, он является правозащитником и не может заниматься такой деятельностью. Напомним, Евгений Понасенков также сегодня выступил в суде в качестве свидетеля. Следующее судебное заседание состоится 3 августа.

Видео: объединенная пресс-служба судов Петербурга