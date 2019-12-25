Евгений Понасенков пришел в суд дать показания по делу Олега Соколова

Ранее Соколов обвинил мужчину в том, что тот "виноват во всем произошедшем".

Оппонент историка Олега Соколов Евгений Понасенков пришел дать показания в Санкт-Петербургский городской суд. Очередное судебное заседание по делу Соколова началось в 12:00. Трансляция идет на Судебном портале.

Представитель потерпевшей стороны, адвокат Александра Бакшеева, сообщила о том, что Понасенков пришел в суд, чтобы дать показания. Обвиняемый в убийстве и его защитник ― Сергей Лукьянов ― были резко против, так как, по их словам, "никаких обстоятельств, относящихся к предмету доказывания по данному уголовному делу, нет". Однако свидетеля все же пригласили.

Евгений Понасенков заявил о том, что неприязни к личности подсудимого он не испытывает. Соколов был возмущен этим и вновь упомянул о том, что мужчина в течение двух лет травил его и его возлюбленную. После этого судье пришлось сделать замечание подсудимому. Понасенков причастность к травле отрицал.

Свидетель рассказал о том, что он всегда видел Соколова в нетрезвом виде. Кроме того, по его словам, историк матерился и оскорблял адъютантов во время исторических реконструкций.

Это чудовищно-жестокий и комичный неудачник. Он старался быть тем, кем он не является. заявил Понасенков.

Ранее историк Олег Соколов обвинил своего оппонента Понасенкова во "всем произошедшем". В свою очередь Понасенков заявил о том, что СПбГУ помогает расчленившему аспирантку историку Соколову.

Фото: скрин с трансляции Судебного портала