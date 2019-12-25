Понасенков обвинил СПбГУ в помощи расчленившему аспирантку историку Соколову

Публицист считает, что один из сотрудников СПбГУ не мог бы помогать Соколову без ведомства начальства.

Историк Евгений Понасенков заявил о том, что в СПбГУ помогают Олегу Соколову, который обвиняется в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко. Об этом Понасенков заявил в видео на своем YouTube-канале.

Публицист отметил, что в судебных разбирательствах Соколова участвует сотрудник юридического факультета СПбГУ Александр Торгашев и показывает на видео соответствующие ксерокопии документов. Адвокат и ранее представлял интересы историка в судебных тяжбах против Понасенкова.

Разве СПбГУ целиком и полностью не отреклось от этого бесчеловечного существа?! написал Евгений Понасенков.

Автор видео задается вопросом, мог бы Торгашев помогать подсудимому без санкций начальства.

Ранее историк Олег Соколов обвинил своего оппонента Понасенкова во "всем произошедшем".

Фото: Канал здравого смысла: блог Евгения Понасенкова / YouTube