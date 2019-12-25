Историк Олег Соколов обвинил своего оппонента Понасенкова во "всем произошедшем"

Сегодня, 15 июля, в Санкт-Петербургском городском суде проходит очередное судебное заседание по делу историка Олега Соколова. Несколько раз во время судебного заседания фигурировало имя исторического оппонента Евгения Понасенкова. Подсудимый рассказал о травле, которая велась над ним и Анастасией Ещенко с 2018-го года.
По словам Соколова, Понасенков и его "преступная группа" травили мужчину и аспирантку СПбГУ Анастасии Ещенко. Соколов заявил, что во время его лекций организовывались провокации, также расписывалась его парадная. Кроме того, был взломана электронная почта девушки.
Подсудимый обвинил Евгения Понасенкова в тот, что тот с 2018-го года "ломал" жизнь пары, что и привело к "произошедшему".
Напомним, Анастасия Ещенко была убита 8 ноября 2019-го года. В совершении преступления обвиняется ее сожитель, историк Олег Соколов.
Ранее друг убитой рассказал о том, что о романе с Соколовым знал весь университет.
Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга
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