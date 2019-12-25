Историк Олег Соколов обвинил своего оппонента Понасенкова во "всем произошедшем"

Подсудимый считает, что из-за организованной травли они ссорились с Анастасией Ещенко.

Сегодня, 15 июля, в Санкт-Петербургском городском суде проходит очередное судебное заседание по делу историка Олега Соколова. Несколько раз во время судебного заседания фигурировало имя исторического оппонента Евгения Понасенкова. Подсудимый рассказал о травле, которая велась над ним и Анастасией Ещенко с 2018-го года.

По словам Соколова, Понасенков и его "преступная группа" травили мужчину и аспирантку СПбГУ Анастасии Ещенко. Соколов заявил, что во время его лекций организовывались провокации, также расписывалась его парадная. Кроме того, был взломана электронная почта девушки.

Подсудимый обвинил Евгения Понасенкова в тот, что тот с 2018-го года "ломал" жизнь пары, что и привело к "произошедшему".

Напомним, Анастасия Ещенко была убита 8 ноября 2019-го года. В совершении преступления обвиняется ее сожитель, историк Олег Соколов.

Ранее друг убитой рассказал о том, что о романе с Соколовым знал весь университет.

Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга