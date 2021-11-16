Понасенков сравнил участников шоу "ЧБТ" с бактериями

Он заявил, что выкинул "эту гниль" со сцены, когда ему это было нужно.

Известный публицист Евгений Понасенков высказался о съемках в популярном юмористическом YouTube-шоу "Что было дальше?". Спустя месяц после выхода выпуска с его участием он нелестно отозвался о ведущих программы, сравнив их с бактериями.

Стоит отметить, что Понасенков стал первым гостем в истории шоу, который смог завершить рассказ, игнорируя ведущих. Историк несколько раз выражал свое недовольство поведением комиков и даже посоветовал нанять им талантливого сценариста. В результате ему удалось сделать так, чтобы все ведущие покинули сцену.

Я знаю, что это быдлячество. Я сделал все по своему сценарию: впервые выкинул эту гниль со сцены, когда мне это было нужно, естественно, кретины этого не поняли. Это же не ребята, а зверята. Отметил Понасенков в интервью Лауре Джугелии

Он заявил, что его буквально умоляли прийти на шоу и уверяли, что "они приличные". Публицист не скрывает, что согласился на участие в "ЧБТ" исключительно ради собственной выгоды. Он смог успешно прорекламировать книгу и привлечь внимание к себе.

Ранее Мартиросян заявил, что шоу "Прожекторперисхилтон" закрылось из-за запрета ТНТ.

Видео: YouTube / FAMETIME TV