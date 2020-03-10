Мартиросян заявил, что шоу "Прожекторперисхилтон" закрылось из-за запрета ТНТ

Он пояснил, что телеканал имел на это право, так как комики подписали с ним многолетний контракт.

Комик и телеведущий Гарик Мартиросян назвал причину закрытия шоу "Прожекторперисхилтон" на Первом канале. В интервью на YouTube-канале "Ковальский" он признался, что был вынужден покинуть программу из-за запрета ТНТ. По этим же причинам из шоу ушел Сергей Светлаков.

Мартиросян пояснил, что когда его и Светлакова пригласили быть ведущими "Прожекторперисхилтона", руководство ТНТ не возражало. Однако спустя несколько лет телеканал изменил решение.

В какой-то момент на ТНТ сказали: "Ребята, мы вам запрещаем дальше". Вспомнил Мартиросян

Комик заявил, что ТНТ имел на это право, поскольку они со Светлаковым подписали с телеканалом многолетний контракт. При этом у них был выбор: остаться в "Прожекторперисхилтон", но бросить все популярные проекты на ТНТ.

Ранее Сергей Светлаков заявил, что "Прожекторперисхилтон" закрылся из-за цензуры. По его словам, ведущие не могли шутить на ряд тем. Мартиросян опроверг слова коллеги, отметив, что никаких ограничений по формату и шуткам не было.

Шоу "Прожекторперисхилтон" выходило в эфире Первого канала с 2008 по 2012 гг. Его ведущими были Сергей Светлаков, Иван Ургант, Гарик Мартиросян и Александр Цекало. Сидя за столом, они обсуждали главные новости недели. Проект ненадолго вернулся в 2017 году, новые выпуски выходили с марта по декабрь того года.

Видео: YouTube / Ковальский