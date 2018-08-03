Светлаков рассказал, почему закрылся "Прожекторперисхилтон"

По словам шоумена, программа не выдержала цензуры.

Шоумен Сергей Светлаков рассказал, почему закрылась юмористическая программа "Прожекторперисхилтон", которая выходила в эфире "Первого канала" с 2008 по 2012 гг. Об этом пишет РБК.

По словам Светлакова, формат телеканала не позволял шутить на темы, которые отсутствуют в мейнстримовских медиа. Он отметил, что "остроты на телике абсолютно нет", потому что форматы телеканалов не позволяют это делать. Ведущие программы "Прожекторперисхилтон" вместо обсуждения каких-то важных федеральных тем, могли шутить о том, что "в Норильске суслик родил еще одного суслика".

В декабре в Москве и Петербурге пройдут концерты "Прожекторперисхилтон", в которых примут участие соведущие программы Сергей Светлаков, Иван Ургант и Гарик Мартиросян. На афише концерта, размещенной в Instagram Мартиросяна, есть надпись: "Без цензуры. Без тормозов. Без Цекало".

Светлаков пообещал, что на концерте будут затронуты злободневные темы, в том числе и митинги. При этом для телеканалов это выступление сниматься не будет.

Ранее мы писали, что петербуржцы приняли участие в новом комедийного шоу со Светлаковым и Галустяном.

Фото: Instagram / martirosian_official

Видео: Instagram / ssvetlakov