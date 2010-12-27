Петербуржцы приняли участие в новом комедийного шоу со Светлаковым и Галустяном

Артисты-любители должны рассмешить серьезных зрителей.

В первый день ноября на телеканале "СТС" состоится премьера комедийного шоу "Русские не смеются". В проекте с Сергеем Светлаковым и Михаилом Галустяном приняли участие петербуржцы.

Аристам-любителям надо было рассмешить зрителей, при этом аудитория должна была сдерживать свои эмоции. Зрители - тоже участники шоу. Денежный приз достался тому, кто лучше всего справился со своей задачей. Среди 250 человек выбрали четыре самых "серьезных", именно они и поборолись с комиками за 1 млн рублей. По ту сторону сцены также будет Александр Незлобин.

"Новое шоу - это противостояние народных талантов и нашей угрюмой ментальности. Кто, как не Миша, сможет добавить этой битве задорного огонька и армянского обаяния. И кому, как не человеку с фамилией Галустян, вести шоу "Русские не смеются", - сказал Сергей Светлаков.

Рассмешить зал попробовали 7 артистов и коллективов из Петербурга. Премьера состоится 1 ноября в 20:00.

Фото: пресс-служба телеканала "СТС"