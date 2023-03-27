От главного российского телезрителя до маньяка: 5 лучших ролей Сергея Светлакова

На телевизионном экране снова "Наша Russia" – в честь 8 марта канал ТНТ покажет специальный праздничный фильм с любимыми героями легендарного скетч-шоу.

Разумеется, в проекте не обойдется и без участия Сергея Светлакова, который вернется к своим популярным ролям. По такому случаю вспоминаем любимых героев, сыгранных комиком в "Нашей Russia" и не только!

Телезритель Беляков, учительница Снежана Денисовна и все-все-все ("Наша Russia")

Сегодня в это сложно поверить, но когда в далеком 2006-м году Сергея Светлакова и Михаила Галустяна пригласили поучаствовать в съемках ставшего культовым шоу, оба не имели релевантного актерского опыта. Конечно, Сергей, так же, как и его коллега, успели прославиться благодаря выступлениям в КВН, однако работа на сцене в "эстрадном" формате, и полноценные съемки – две совершенно разные истории. Впрочем, комики быстро доказали: они умеют играть, да еще и делают это фантастически!

В оригинальной "Нашей Russia" у Сергея было немало запоминающихся персонажей. Чего стоит телезритель Беляков – мужчина в растянутой майке, не встающий с дивана и вечно общающийся с телевизором?! А Снежана Денисовна – алчная учительница, придумывающая всяческие "схемы", чтобы нажиться на учениках. Ну, а про "сурового" челябинского фрезеровщика Ивана Дулина мы вообще молчим…

"Наша Russia" прекратила существование в 2011-м году, но герои Светлакова живут в сердцах зрителей по сей день. Поэтому неудивительно, что ТНТ возрождают легендарный проект. В новой "Нашей Russia" появятся многие герои неповторимого оригинала (в том числе Беляков и Снежана Денисовна, но не только!). На этот раз они будут озабочены празднованием Международного женского дня. Кроме того, компанию Светлакову и Галустяну составят звёзды отечественной поп-сцены в диапазоне от Филиппа Киркорова и Григория Лепса. Обещают много юмора, музыки, ну, и, конечно, неповторимый дух любимой "Нашей Russia". Премьера назначена на ТНТ на 7 марта.

Женя ("Ёлки")

Наверное, за пределами вселенной "Нашей Russia" это следующий по известности и популярности проект с лицом Сергея Светлакова. Из одиннадцати фильмов франшизы комик умудрился сняться в девяти, в том числе и самом первом – 2010-го года.

Герой Светлакова Женя – актер из Якутска, который во всех картинах появляется в колоритной меховой шапке. В начале истории он нашел близкого друга на всю жизнь, ну, а по мере развития сюжета (и появления новых и новых "Ёлок") Женя пережил множество приключений, обзавелся семьей, а в какой-то момент даже совершил путешествие во времени – в 1914-й год.

Не секрет, что сейчас Сергей в "Ёлках" не снимается. Однако, в распоряжении всех, кто хочет вернуть свой 2010-й и далее, всегда есть старые фильмы.

Сергей Светлаков ("Горько")

В полнометражном дебюте Жоры Крыжовникова Сергей Светлаков выступил в качестве продюсера, а заодно сыграл пусть и небольшую, зато заметную роль… самого себя.

Наверняка, вы помните сюжет: молодая пара Рома (Егор Корешков) и Наташа (Юлия Александрова) решают пожениться. Однако, представления будущих молодоженов и их родителей о том, какой должна быть идеальная свадьба, кардинально расходятся. Влюбленные организовывают две церемонии, но, по иронии судьбы праздники "объединяются". Ну, а Сергей на торжестве появляется в качестве ведущего, т.е. занимается той работой, что реальности ему многократно приходилось делать.

В свое время фильм Крыжовникова стал феноменом и собрал рекордную кассу. Ну, а сцена с танцем под песню Славы "Одиночестве сволочь" вошла в историю отечественного кино. Пока Валентина Мазунина выполняет своеобразные "па", пьяное "тело" Сергея Светлакова гости свадьбы используют в качестве реквизита для фото. Кажется, так над собой в нашем кино ни до, ни после еще никто не иронизировал!

Толя ("Жених")

В незамысловатой, но забавной комедии Сергей Светлаков предстает именно таким, каким его привык видеть зритель: простым, не слишком интеллектуальным русским парнем, зато смекалистым! Весь фильм его герой Толик пытается вернуть бывшую жену Алену (Светлана Смирнова-Марцинкевич), которая успела получить предложение руки и сердца от нового кавалера, да еще какого! С матримониальными намерениями к ней из Европы приехал привлекательный и состоятельный немец Гельмут (Филипп Рейнхардт). Особую пикантность ситуации придает еще и тот факт, что иностранный жених нагрянул в Россию как раз на 9 мая…

Юмор в картине жестковат, а Толик в исполнении Сергея Светлакова порой кажется довольно неприятным персонажем. Между тем, кино получилось по-настоящему смешным. Зрители картину оценили: несколько лет спустя на экраны вышел сиквел "Жених 2: На Берлин!", где российские герои нанесли Гельмуту "ответный визит" в Германию.

Петр ("Камень")

Первая и пока единственная драматическая роль комика. Сложно поверить, но в криминальном триллере Сергей сыграл мерзкого преступника, настоящего маньяка, который берет в заложники маленького мальчика. Цель похищения – заставить отца ребенка играть по своим правилам. Впрочем, у персонажа было и второе дно, объясняющее его ужасные поступки.

Когда картина выходила на экран, Светлаков не скрывал, что для него подобная, непривычная для широкой публики, роль, – это возможность выплеснуть накопившиеся тяжелые эмоции, а заодно реализоваться за пределами мира юмора.

Фильм получился спорный, и далеко не все зрители приняли перевоплощение звезды юмора. Да и сам Сергей настроен к этой своей работе скептически.

То, что получилось, по-актерски мне не очень нравится. Но я был влюблен в сценарий, настолько эта история трогала, настолько заводила, что хотелось об этом рассказать людям, – признавался годы спустя Сергей в интервью Ксении Собчак.

Как бы то ни было, "Камень" был интересным и неожиданным экспериментом, поэтому если вы хотите увидеть Светлакова таким, каким не видели никогда, его стоит посмотреть.

Фото: Кинопоиск