Гарик Харламов высмеял слухи о зарплате в 7 миллионов рублей

Харламов вместе с Гариком Мартиросяном сняли шуточное видео на тему своих крупных гонораров.

Гарик Харламов высмеял слухи по поводу его высокой зарплаты. В соцсетях шло обсуждение о том, что комик зарабатывает 7 миллионов рублей в месяц. Юмористическое видео на этот счет в своем Instagram выложил Гарик Мартиросян.

Харламов вместе с Гариком Мартиросяном сняли шуточное видео на тему своих крупных гонораров. Когда Мартиросян спрашивает, на что юморист тратит такие крупные суммы, Харламов уверяет, что на одежду.

Пользователям понравилось видео, они активно комментируют. Также, по некоторым слухам, Павел Воля также зарабатывает немаленькие деньги, а именно 4 миллиона рублей в месяц.

В конце прошлого года Асмус рассказала новые подробности развода с Харламовым.

Видео: Instagram/ @martirosian_official