Евгений Понасенков снова стал мемом в интернете

На видео публицист танцует под песню Gelato Al Cioccolato.

Евгений Понасенков снова взорвал интернет очередным мемом со своим участием, и в этот раз популярность видео пошла из соцсети TikTok, передает телеканал 360.

Автор вирусного видео, Алена Валантырец, запостила двигающегося в такт песне итальянского исполнителя Pupo публициста и подписала "Когда ты загрустил, но вдруг заиграла любимая песня". Пользователи подхватили идею и стали делать свои "жизненные" мемы: Понасенков стал девушкой, которой не могут дозвониться, так как телефон у нее в беззвучном режиме, и дедушкой в гараже, которого ищет бабушка.

На тренд обратили внимание пользователи из других стран и тоже решили предложить свои варианты. Например, пользовательница из Италии отметила, что мем выглядит как "ты загрустила после расставания с бойфрендом", а танцующий Понасенков – подруга, которой этот парень никогда не нравился.

Кроме того, на YouTube-канале публициста появился ролик "Е. Понасенков танцует под Gelato Al Cioccolato 10 часов". Видео посмотрели более 75 тысяч раз.

Видео: dimasergeyfun9 / TikTok