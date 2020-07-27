Адвокат потерпевшей стороны в деле Соколова ответила на обвинение в "безнравственности"

По мнению адвоката, странно слышать от подсудимого о нравственности.

Посудимый Олег Соколов обвинил адвоката потерпевшей стороны по его делу об убийстве в безнравственности. Александра Бакшеева рассказала Piter.TV о том, как она относится к подобному заявлению.

Соответствующее обвинение от Соколова поступило после того, как на заседание суда в качестве свидетеля был приглашен оппонент историка Евгений Понасенков.

Мне в принципе удивительно слышать от этого человека, с учетом того, что он совершил, и что он уже говорил на следствии и в суде, какие-либо обвинения в безнравственности. Его позиция предельно ясна. Мы все уже не раз слышали, что ответственность за совершенное преступление он и его защита перекладывали то на фазы Луны, то на сильнодействующие препараты, то на саму Анастасию, то на Евгения Николаевича. Теперь, видимо, и на меня, как адвоката потерпевших. сказала Бакшеева.

Адвокат также отметила, что подсудимый отказался признавать свою вину в содеянном. Отвечать на выпады Соколова на данный момент она не намерена.

По словам историка, Понасенков осуществлял травлю на него и на его возлюбленную Анастасию Ещенко в течение двух лет: его "поддельники" расписывали парадную Соколова, взламывали ящик девушки и даже угрожали доценту СПбГУ. Он считает, что именно Понасенков виноват во всем произошедшем, ведь из-за травли отношения в паре были испорчены. Его оппонент это отрицает. Как заявил в суде публицист, у него нет неприязненного отношения к подсудимому. Кроме того, будучи правозащитником, он не может участвовать в какой-либо травле.

Как я это вижу: между ними были научные дискуссии, которые в дальнейшем вылились во взаимные судебные тяжбы. Также, по имеющейся у меня информации, Анастасия знала об этом, но существенного значения этому не придавала, так как это был неприятный, но рабочий момент. прокомментировала ситуацию адвокат потерпевшей стороны.

Следующее заседание по делу Олега Соколова состоится 3 августа.

Видео и фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга / Telegram