Профессия журналист. Истории нападения на сотрудников СМИ в Петербурге

Удары дубинками, сотрясение мозга и сломанный телефон. Обо всем этом — в нашем материале.

Журналистику называют одной из самых опасных профессий, и не зря. Только за последние недели произошло несколько громких случаев с покушением на здоровье представителей медиа во время исполнения их профессионального долга. В конце июня в центре событий оказался Давид Френкель, который пострадал на избирательном участке. А сегодня, 17 июля, рабочие "Лахта Центра" грубо вытолкали журналистов с "их" территории. Встреча едва не закончилась дракой. Для сотрудников СМИ агрессивное поведение со стороны силовиков, правоохранителей, представителей бизнеса и даже власти совсем не ново. Piter.TV решил вспомнить самые громкие истории Петербурга с участием журналистов, которые приводили к рукоприкладству.

За Россию и президента

24 августа 2014-го года корреспондент "Эха Москвы" освещал серию одиночных пикетов, которые проходили на Невском проспекте в честь Дня Независимости Украины. Во время исполнения служебного долга неизвестный ударил Арсения Веснина ногой по руке. По словам пострадавшего, это случилось после того, как мужчина увидел микрофон с названием СМИ у корреспондента. Журналист сообщил об этом полиции, но ведомство не предприняло никаких действий.

На этом встречи Веснина с агрессором не закончились. Спустя полчаса он выбил из рук корреспондента планшет и микрофон, ударил по лицу разбил очки. После этого обоих доставили в отделение полиции.

Меня как кора эха бил вот этот человек. Я сейчас в полиции он там же. написал Веснин в своем Twitter.

По словам пострадавшего, у него диагностировали сотрясение мозга. Нападавшим оказался 49-летний слесарь и участник "Народно-освободительного движения" (НОД) Сергей Смирнов. Он утверждал, что Веснин сам выступил провокатором. Кроме того, Смирнова оскорбляло то, что радиостанция неоднократно негативно отзывалась о президенте России, но нападать он не собирался.

Ситуацию взял под контроль Следственный комитет по Петербургу. Городской союз журналистов, сотрудники "Эха Москвы" и петербургское отделение движения "Солидарность" требовали привлечь нападавшего к уголовной ответственности. Ситуация закончилась тем, что Сергею Смирнову выписали протокол о мелком хулиганстве и отпустили.

Отметим, что в тот день пострадал не только Арсений Веснин. Конфликт также завязался между членами НОД и участниками акции в честь Дня независимости Украины.

"Депутат Расческа! Эй!"

В октябре 2016-го года в центре конфликта с журналисткой "Новой газеты" Александрой Гармажаповой оказался вице-спикер Законодательного Собрания Петербурга Александр Дроздов. По словам представительницы медиа, после заседания ЗакСа чиновник назвал ее "Гармажоповой", специально исковеркав фамилию. После этого журналистка устроила погоню за Дроздовым по коридорам Мариинского дворца, пытаясь выяснить, как он ее назвал. Гармажапова в свою очередь обращалась к нему как к "Депутату Расческе". Прозвище появилось после выборов в 2011-м году. В это время вице-спикер разговаривал по телефону и всячески пытался уйти от корреспондентки. В итоге член ЗакСа сделал резкое движение в сторону журналистки, после чего у нее выпал телефон. Сотрудница "Новой газеты" утверждала, что Дроздов ударил ее по руке и выбил мобильное устройство.

...а потом начался махач - ударил сначала дверью, а потом выбил из рук айфон. написала Гармажапова в Facebook.

Инцидент попал на видео. На кадрах видно, что телефон действительно упал, однако утверждать, что это сделал именно депутат, точно нельзя. После случившегося Дроздов удалился к себе в кабинет, Александра Гармажапова последовала за ним, где встретила помощника депутата Александра Кущака. Валерий Антоник извинился перед журналисткой, однако дождаться этого от представителя законодательной власти так и не удалось.

После этого депутаты разделились на два лагеря. Сообщение с извинением перед Гармажаповой появилось на сайте "Единой России". При этом в петербургском отделении поддержки журналистке получить не удалось. Сам депутат назвал ситуацию провокацией и заявил о том, что руку он не поднимал. Несмотря на это, спустя 2 недели депутаты ЗакСа решили создать комиссию по этике, которая давала бы оценку спорным действиям и высказываниям народных избранников. Одним из авторов инициативы стал Александр Дроздов. Законопроект с успехом прошел первое чтение, набрав 45 из 50 голосов, но в итоге комиссию так и не создали.

В эпицентре

В сентябре 2018-го года во время митинга против пенсионной реформы на площади Ленина пострадали сразу же несколько журналистов. Фотокорреспондента "Росбалта" Александру Полукееву избили дубинками. Она оказалась зажата между митингующими и сотрудниками ОМОН во время столкновения. В итоге Полукееву несколько раз ударили дубинками, однако какая именно из сторон это сделала, установить не удалось. Сам момент удара девушка не запомнила, но через некоторое время почувствовала следы от ударов. На следующий день фотокорреспонденту диагностировали сотрясение мозга средней степени тяжести.

Также в жесткой форме были задержаны петербургский фотограф и политический журналист Георгия Марков, сотрудник "Белсат" Роман Перл.

Моя полиция меня бережет от моей Росгвардии. Если что, на петербургском митинге хватают журналистов с пресс-картами. "Потому что надоел". написал Перл в Instagram перед задержанием.

По словам журналистов, правоохранители игнорировали наличие пресс-карт. По словам Георгия Маркова, полиция оттесняла митингующих на тротуар, он во время исполнения своего задания для издания "Молния" не успел отойти и получил дубинкой. В этот день досталось и Давиду Френкелю из "Медиазоны". Отметим, что фотокорреспондент уже не раз становился участником небезопасных ситуаций. Так, например, в августе 2017-го года ему, другим журналистам и активистам распылили в глаза газ из перцового баллончика после акции в поддержку ЛГБТ на Марсовом поле.

В Союзе журналистов Петербурга и Ленобласти сообщили о том, что при освещении митинга 9 сентября от рук правоохранителей также пострадали еще три журналиста из разных изданий. Митинг обернулся массовыми задержаниями.

Не снимать

Часто работой журналистов оказываются недовольны и обычные граждане. Так, например, в октябре 2016-го года задержанный за административное правонарушение мужчина оскорбил корреспондента "Наш город Кингисепп" Сергея Фадеева и нанес ему несколько ударов. Один из них пришелся по камере, второй — по челюсти. По всей видимости, нарушителю не понравилось, что его снимают. Мужчина накинулся на журналиста на глазах у полицейских и под прицелом камер видеонаблюдения. Напавшего выпустили под залог.

Еще один инцидент произошел в июле 2019-го года во время начавшейся предвыборной кампании. Жертвой недовольных оказался видеооператор Алексей Радьков. Конфликт произошел у входа в ИКМО "Сергиевское". Во время исполнения своего задания мужчина снимал очередь, людям это не понравилось, они потребовали прекратить съемку. После этого петербуржцы попытались выхватить камеру и ударили оператора. Ему удалось спрятаться от агрессоров в кабине водителя трамвая.

Одной из последних историй стало нападение на съемочную группу телеканала "Санкт-Петербург" в ноябре 2019-го года. Телевизионщики пришли в незаконный хостел на Хасанской улице, но им оказались не рады. На хостел жаловались местные жители, там жили люди без регистрации из сопредельных государств. Неизвестному не понравилось, что помещение снимают, после чего он ударил режиссера, корреспондента и операторов. Техника не пострадала.

Отметим, что за воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов предусмотрена уголовная ответственность согласно ст. 144 УК РФ.

Иллюстрация: Евгений Рыбкин / Piter.TV

Видео: Timur Gudkov

Фото: скрин из видео Александра Гармажаповой / Facebook, скрин из видео Taras Tsar / YouTube, Динар Идрисов / Facebook