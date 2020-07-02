Инцидент с журналистом Давидом Френкелем на петербургском УИК: всё, что известно на данный момент

Напомним, 30 июня полицейские сломали журналисту руку в попытке выпроводить с избирательного участка №2191.

Во вторник, 30 июня, голосование по поправкам в Конституцию на одном из избирательных участков Петербурга закончилось скандалом: аккредитованному на УИК №2191 журналисту издания "Медиазона" Давиду Френкелю сломали руку полицейские. Piter.TV собрал в один материал всё, что известно об инциденте и комментариях известных лиц по поводу случившегося на данный момент.

Со слов Френкеля, он собирался вести на участке съемку, и представившаяся председателем избирательной комиссии женщина спросила данные журналиста, однако соответствующего бейджа на ней мужчина не обнаружил. Френкель, как заметно на распространившихся в СМИ и соцсетях видео, многократно просил представиться ту женщину и полицейского, пытавшегося удалить его с участка, однако просьба перетекла в конфликт, и журналисту жестко скрутили руки стражи порядка. В результате мужчина получил перелом правой плечевой кости и был госпитализирован. По словам главреда "Медиазоны" Сергея Смирнова, Френкеля оперировали три часа.

В полиции инцидент назвали не нападением на Френкеля, а "удалением" конфликтного гражданина. Полицейские заявили, что работали в установленном порядке. Это же подтверждают слова официального представителя МВД РФ Ирины Волк, которая подвела итоги работы полиции на избирательных участках. Волк, как следует из заявления на сайте МВД, назвала действия сотрудников "грамотными и профессиональными" и отметила, что "правонарушений, способных повлиять на итоги общероссийского голосования, не допущено".

Сразу после того, как об инциденте стало известно, члены УИК №2191 заявили о пропаже документов с участка. Председатель УИК подчеркнул, что важные бумаги пропали как раз после конфликта с журналистом и его госпитализации. Председатель скандального УИК Валентина Ландышко в разговоре со СМИ заявила, что журналиста начали выпроваживать с участка, поскольку он явился без маски и перчаток и якобы нецензурно выражался. Одна из наблюдателей посчитала, что случившееся было театральной постановкой. В комментарии "Mash на Мойке" женщина рассказала, что молодой человек внезапно упал ей в ноги и начал кричать. Один из чиновников Смольного в разговоре с журналистами "Ротонды" и вовсе анонимно высказал уверенность, что Френкель пришел на участок уже со сломанной ключицей.

Постановкой инцидент посчитали и в редакции издания "Комсомольская правда", которое опубликовало скриншоты с якобы перепиской Френкеля со своим знакомым. В сообщениях журналист говорит, что приедет на тот злополучный участок, чтобы завести полицейских провокацией и засветиться на видео зевак. "Фонтанка" в ответ на эту публикацию провела собственный эксперимент с участием самого Френкеля и попробовала воспроизвести переписку. Издание высказало уверенность, что переписка была подделана: на скриншотах, выданных "Комсомолкой" была видна странная рябь на сером и белом фоне и нетипичное для телефона Френкеля использование буквы "ё". Несмотря на это, в "КП" остались верны своей версии и не стали удалять публикацию.

(эксперимент "Фонтанки": слева скриншот "КП", справа – воссозданный "Фонтанкой" вместе с Френкелем)

Скандал не прошел мимо петербургского градоначальника. Александр Беглов заверил, что материалы по неприятному конфликту уже направлены в следком, и сказал, что порой на голосованиях случаются провокации в отношении членов УИКов. Сам инцидент, по мнению губернатора, произошел из-за того, что "многие устали, у каждого свой характер, свой эмоциональный настрой". Случающиеся провокации Беглов мягко назвал не красящими город. К слову, в самом Следственном комитете, как сообщается на сайте ведомства, уже объявили проверку после "травмирования местного жителя на одном из избирательных участков".

В Горизбиркоме "Интерфаксу" сообщили о начале проверке по поводу инцидента, но заметили, что Френкель создал на участке конфликтную ситуацию. Скандалистом пострадавшего назвал и глава городского избиркома Владимир Миненко. Как следует из речи Миненко, опубликованной на видео в телеграм-канале LIFE SHOT, журналист постоянно попадает в такие конфликтные ситуации и "хорошо известен как органам полиции, так и судебным органам".

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на просьбу "Коммерсанта" прокомментировать ситуацию коротко ответила, что попавший на видео инцидент изучают и "разбираются". Памфилова отметила, что пока "рано что-то говорить". Уполномомченная по правам человека в России Татьяна Москалькова тоже оказалась в курсе дела и попросила правоохранителей проверить избиение Френкеля. Как цитирует Москалькову "Интерфакс", "в отношении журналиста, которого пытались выдворить, были применены, на мой взгляд, жесткие меры". Омбудсмен подчеркнула, что и члены избиркомов, и полиция, и люди, которым "предъявили требования соблюдать санитарные правила", должны действовать в рамках закона. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также выступил в поддержку проведения расследования инцидента. "Речь идет о причинении телесных повреждений гражданину России и журналисту" (цитата по ТАСС). Сам конфликт на УИК №2219 вряд ли повлияет на мнение россиян о голосовании, заметил Песков.

В поддержку покалеченного журналиста выступили ряд СМИ, журналист Олег Кашин, режиссер и продюсер Александр Роднянский. В интернете появилась соответствующая петиция, запущенная деятелями СМИ, в которой призывают наказать сержанта полиции Дмитриева. Также юридическую помощь Френкелю пообещали в правовом центре журналистики Союза журналистов России, сообщается на официальном сайте Союза. Глава СЖР Владимир Соловьев нападение на журналиста назвал неприемлемым и осудил действия полиции. Адвокаты правозащитной организации "Агора" намерены добиться возбуждения уголовного дела о препятствованию законной деятельности журналиста, также юристы обратились к комиссару Совета Европы по правам человека и спецпредставителю ОБСЕ по свободе СМИ. Об этом глава организации Павел Чиков рассказал в своем "Телеграм". Дунья Миятович уже отреагировала на обращение в своем "Твиттер".

ЦИК в пятницу официально подведет итоги голосования по Конституции.

Фото: скрин из видео Владимир Моложеня / Telegram ; Dave Frenkel / Twitter; alexander.rodnyansky / Instagram