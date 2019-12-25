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Неизвестные разбили машину журналиста Давида Френкеля
Сегодня, 11:40
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Неизвестные разбили машину журналиста Давида Френкеля

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Машину в разбитом состоянии журналист обнаружил сегодня.

Неизвестные разбили машину журналисту и фотокорреспонденту Давиду Френкелю. Об этом он сообщил в социальных сетях.

У авто разбили окна и прокололи колеса. По словам Френкеля, машину повредили вчера ночью. Журналист уверен, что это связано с "историей с переломом".

Накануне стало известно о том, что СК не будет возбуждать дело из-за сломанной руки Френкеля. В следственных органах считают мужчину провокатором. Более того, сотрудника "Медиазоны" ранее оштрафовали за неповиновение полиции и за вмешательство в работу избиркома. Инцидент на избирательном участке попал на видео

Фото: Varya Zloy / Twitter

Теги: давид френкель, журналист, разбитая машина
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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