Неизвестные разбили машину журналиста Давида Френкеля

Машину в разбитом состоянии журналист обнаружил сегодня.

Неизвестные разбили машину журналисту и фотокорреспонденту Давиду Френкелю. Об этом он сообщил в социальных сетях.

У авто разбили окна и прокололи колеса. По словам Френкеля, машину повредили вчера ночью. Журналист уверен, что это связано с "историей с переломом".

Накануне стало известно о том, что СК не будет возбуждать дело из-за сломанной руки Френкеля. В следственных органах считают мужчину провокатором. Более того, сотрудника "Медиазоны" ранее оштрафовали за неповиновение полиции и за вмешательство в работу избиркома. Инцидент на избирательном участке попал на видео.

Фото: Varya Zloy / Twitter