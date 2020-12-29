«Меня задержали без объяснений», - Давид Френкель прокомментировал задержание на митинге

В Петербурге в рамках несанкционированной акции на Сенатской площади задержаны несколько журналистов. Среди них и фотокорреспондент "Медиазоны" Давид Френкель. Он прокомментировал своё задержание, канал ПитерТВ снял его прямую речь на видео.

Освободите журналистов. Я Давид Френкель из Медиазоны. Меря взяли вообще без объяснений. Меня просто завели в автобус и ничего не сказали. Со мной задержали парня из Фонтанки, сказали сядьте в автобус. Я не знаю ни за что, ни почему. Здесь есть зам пресссекретаря МВД, но он ничего не делает для освобождения журналистов. Я предъявил документы, удостоверение. У меня проверили документы, что я журналист.