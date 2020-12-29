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«Меня задержали без объяснений», - Давид Френкель прокомментировал задержание на митинге

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Сотрудник издания рассказал об обстоятельствах задержания и потребовал освободить работников СМИ.

В Петербурге в рамках несанкционированной акции на Сенатской площади задержаны несколько журналистов. Среди них и фотокорреспондент "Медиазоны" Давид Френкель. Он прокомментировал своё задержание, канал ПитерТВ снял его прямую речь на видео.

Освободите журналистов. Я Давид Френкель из Медиазоны. Меря взяли вообще без объяснений. Меня просто завели в автобус и ничего не сказали. Со мной задержали парня из Фонтанки, сказали сядьте в автобус. Я не знаю ни за что, ни почему. Здесь есть зам пресссекретаря МВД, но он ничего не делает для освобождения журналистов. Я предъявил документы, удостоверение. У меня проверили документы, что я журналист.

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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