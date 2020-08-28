Журналист Френкель обратился в ЕСПЧ из-за перелома руки на избирательном участке

Мужчина требует признать нарушение сразу нескольких статей Конвенции о защите прав человека.

Журналист Давид Френкель подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с требованием признать нарушение сразу нескольких статей Конвенции о защите прав человека. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на слова адвоката Френкеля Ольги Карачевой.

Напомним, Френкеля оштрафовали после инцидента с полицией на избирательном участке, во время которого ему сломали руку. По мнению журналиста, были нарушены права на справедливое судебное разбирательство, эффективные средства защиты его прав, а также на запрет пыток и жестокого обращения.

Френкель приехал на участок для голосования 30 июня 2020 года. Ему поступила информация, что члена избирательной комиссии с правом решающего голоса хотят удалить. Сотрудники полиции вывели журналиста из помещения. Применив силу, они нанесли ему травму.

После этого Дзержинский районный суд Петербурга оштрафовал журналиста за неповиновение полиции, а также за вмешательство, повлекшее нарушение порядка работы избирательной комиссии. Этим делом заинтересовались в Следственном комитете.

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Фото: Piter.TV