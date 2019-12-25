Организаторы ЛГБТ-фестиваля "Бок о бок" обратились в ЕСПЧ из-за срыва кинопоказов в 2020 году

В прошлом году фестиваль должен был пройти в Петербурге с 12 по 19 ноября, но у полиции были иные планы.

Организаторы ЛГБТ-фестиваля "Бок о бок" обратились с жалобой в Европейский суд по правам человека из-за срыва кинопоказов в ноябре 2020 года. Об этом организаторы сообщили в социальных сетях фестиваля.

Мы очень надеемся, что Европейский суд по правам человек отреагирует на нашу жалобу и примет меры. организаторы фестиваля "Бок о бок"

В прошлом году фестиваль должен был пройти в Петербурге с 12 по 19 ноября. Однако за 10 минут до открытия в гости наведались сотрудники правоохранительных органов и Роспотребнадзора. По словам организаторов, полиция, применяя физическую силу и грубую лексику, потребовали освободить помещение кинопоказа.

По официальному заявлению специалисты пришли проверить соблюдение мер противодействия коронавирусной инфекции COVID-19. Позже Октябрьский районный суд Петербурга принял решение приостановить деятельность ООО "Международный кинофестиваль Бок о бок" на 15 суток с 12 ноября. Организаторы фестиваля "Бок о бок" прокомментировали решение суда о приостановке деятельности.

Фото: ВКонтакте / ЛГБТ-кинофестиваль Бок о Бок_18+