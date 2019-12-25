Суд помог петербуржцу восстановиться на работе после несправедливого увольнения

Мужчину обвинили в двух проступках, которые он не совершал.

Приморский районный суд Петербурга вынес решение по иску горожанина Геннадия Шуринова к ООО "Охранное предприятие "Салют-Меркурий". Как рассказали в объединенной пресс-службе судов, мужчина утверждал, что его несправедливо уволили, и просил восстановить его на работе.

Установлено, что Шуринов с 2018 года работал в организации охранником 4 разряда, а в октябре прошлого года был уволен за якобы "неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязанностей" и имеющиеся дисциплинарные взыскания. В суде мужчина попросил признать приказ о привлечении к дисциплинарной ответственности в августе незаконным, а также восстановить его в должности и взыскать зарплату за время вынужденного прогула, и компенсацию морального вреда. Истец заметил, что в приказе не было указания на то, за какой проступок он был уволен, и заявил, что единственным проступком его были перчатки, которые он забыл надеть после обеда. За это охраннику объявляли выговор в конце августа, а в октябрьском приказе на увольнение появились уже два выговора, из-за которых мужчина потерял работу. Одна ситуация произошла якобы в сентябре: тогда мужчина грубо оттолкнул администратора секции ТРК "Атмосфера" после требования надеть маску и сорвал сережку с уха девушки. Второй раз охранник якобы не задержал дебошира в одном из кафе ТРК, который бил женщину. Шуринов заявил, что события надуманы, это подтвердили и видеозаписи с камер ТРК.

Гендиректор охранной фирмы настоял на своем и пояснил, что экс-сотрудник часто снимал вовремя инструктажа, где могли оглашаться сведения из категории коммерческой тайны. За одну такую съемку мужчине объявили устное замечание, что потом внесли и в приказ об увольнении.

Суд встал на сторону Шуринова, признал приказ об увольнении незаконным, восстановил его в должности и взыскал с организации зарплату и компенсацию.

Фото: Pier.TV