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В полиции прокомментировали конфликт с "нападением" на журналиста на избирательном участке Петербурга

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Инцидент произошел на участке в Центральном районе.

В полиции Петербурга опровергли нападение правоохранителей на журналиста "Медиазона". Начальник управления информации ГУ МВД по Петербургу Вячеслав Степченко назвал произошедшее "удалением гражданина", передало издание "Подъём". 

По словам Степченко, полицейские действовали в установленном законом порядке. 

Каких-либо жалоб на действия полиции на данный момент не поступало. В случае их поступления, безусловно, они будут рассмотрены, и по ним будет проведена проверка.

сказал начальник управления информации Главка. 

Напомним, корреспондент Давид Френкель сообщил о нападении на него со стороны правоохранителей и наблюдателей на избирательном участке. По словам журналиста, ему диагностировали перелом. Инцидент попал на видео.

Видео: Владимир Моложеня / Telegram 

 

Теги: журналист, избирательный участок, полиция
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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