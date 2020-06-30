В полиции прокомментировали конфликт с "нападением" на журналиста на избирательном участке Петербурга

Инцидент произошел на участке в Центральном районе.

В полиции Петербурга опровергли нападение правоохранителей на журналиста "Медиазона". Начальник управления информации ГУ МВД по Петербургу Вячеслав Степченко назвал произошедшее "удалением гражданина", передало издание "Подъём".

По словам Степченко, полицейские действовали в установленном законом порядке.

Каких-либо жалоб на действия полиции на данный момент не поступало. В случае их поступления, безусловно, они будут рассмотрены, и по ним будет проведена проверка. сказал начальник управления информации Главка.

Напомним, корреспондент Давид Френкель сообщил о нападении на него со стороны правоохранителей и наблюдателей на избирательном участке. По словам журналиста, ему диагностировали перелом. Инцидент попал на видео.

Видео: Владимир Моложеня / Telegram