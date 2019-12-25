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Беглов прокомментировал инцидент с журналистом на избирательном участке
Сегодня, 13:20
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ruzannar

Беглов прокомментировал инцидент с журналистом на избирательном участке

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По его словам, материалы переданы в Следственный комитет.

Губернатор Петербурга дал оценку ситуации с нападением на фотографа и журналиста Давида Френкеля. Напомним, что ему сломал руку полицейский на одном из избирательных участков после неудачной попытки выгнать с места голосования. Известно, что Френкель при этом являлся аккредитованным сотрудником СМИ.

По словам Александра Беглова, материалы уже направлены в Следственный комитет. При этом градоначальник заметил, что "многие устали, у каждого свой характер, свой эмоциональный настрой", поэтому, к сожалению, такой инцидент произошел. Также глава города сообщил, что иногда во время голосования случаются и провокации в отношении членов избирательной комиссии, и эти ситуации не красят город.

Ранее мы сообщили, что журналист пострадал от полицейских на избирательном участке в Петербурге.

Фото: Piter.tv

Теги: беглов, нападение на журналиста, поправки в конституцию
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия, Картина дня,

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