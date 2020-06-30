Журналист пострадал от полицейских на избирательном участке в Петербурге

У корреспондента диагностировали перелом.

Журналист издания "Медиазона" пострадал на избирательном участке №2219 в Петербурге. Полицейские заломили корреспонденту руки. Об этом рассказал Давид Френкель.

По словам журналиста, он собирался вести съемку на избирательном участке. Для этого женщина, представившаяся председателем избирательной комиссии, попросила записать его данные. Соответствующего бейджа на ней не было. Корреспондент предполагает, что на самом деле это мог быть наблюдатель. В процессе этого к журналисту подходил "мужчина в синей рубашке" и хамил. Кроме того, сотрудник медиа просил представиться, но присутствующие на участке люди не хотели этого делать. В итоге завязался конфликт, "председатель" вызвала полицейских, которые агрессивно повели себя по отношению к журналисту и скрутили ему руки.

У пострадавшего диагностировали перелом, его госпитализировали.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербуржец дважды получил бюллетень для голосования по поправкам в разных районах города.

Видео: Владимир Моложеня / Telegram