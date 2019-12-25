После инцидента с журналистом Давидом Френкелем в УИК заявили о пропаже документов

Результаты голосования пришлось аннулировать.

Председатель УИК Петербурга, в котором 30 июня журналисту Давиду Френкелю заломили руки, сообщил о пропаже ряда документов участковой избирательной комиссии. ТИК было решено аннулировать результаты голосования по этому участку. Сообщение об этом появилась в группе медиацентра Союза журналистов России.

В связи с утратой документов невозможно сверить список проголосовавших удаленно со списком избирателей района, заявила председатель ТИК №16 Ольга Сердюк.

В сообщение также говорится о том, пропажу документов обнаружили после того, как произошел конфликт с журналистом и его госпитализировали.

ТИК обратилась в правоохранительные органы, которые занимаются расследованием дела, связанного с Давидом Френкелем.

Подробнее о конфликте с участием корреспондента "Медиазоны" можно узнать здесь.

Фото: скрин из видео Владимир Моложеня / Telegram