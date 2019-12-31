"Драка будет": бастующие рабочие "Лахта-центра" грубо вытолкали журналистов

В пятницу, 17 июля, стало известно о том, что у "Лахта-центра" рабочие вышли на массовую забастовку. На место прибыли корреспонденты "Невских новостей", которые столкнулись с агрессивным поведением бастующих.
На кадрах видно, что корреспонденты пытаются выяснить причину массовой забастовки. После к съемочной группе оперативно подошел один из бастующих и попросил не снимать собравшихся.
Никто не говорит здесь! Драка будет! Не надо ничего!
заявил один из бастующих
После этого толпа разгневанных рабочих с криками двинулась в сторону журналистов.
Напомним, что работодателем бастующих является "Ренессанс Констракшн". Компания пока никак не комментирует соответствующий инцидент. Предполагается, что рабочим не выплачиваю зарплату.
Ранее мы сообщали о том, что у "Лахта-центра" рабочие вышли на массовую забастовку.
Фото:Невские новости
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