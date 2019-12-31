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"Драка будет": бастующие рабочие "Лахта-центра" грубо вытолкали журналистов
Сегодня, 11:38
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IRINA_CHALKINA

"Драка будет": бастующие рабочие "Лахта-центра" грубо вытолкали журналистов

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Строители начали агрессивно толкать работников прессы, которые пытались выяснить обстоятельства бунта.

В пятницу, 17 июля, стало известно о том, что у "Лахта-центра" рабочие вышли на массовую забастовку. На место прибыли корреспонденты "Невских новостей", которые столкнулись с агрессивным поведением бастующих.

На кадрах видно, что корреспонденты пытаются выяснить причину массовой забастовки. После к съемочной группе оперативно подошел один из бастующих и попросил не снимать собравшихся. 

Никто не говорит здесь! Драка будет! Не надо ничего!

заявил один из бастующих

После этого толпа разгневанных рабочих с криками двинулась в сторону журналистов. 

Напомним, что работодателем бастующих является "Ренессанс Констракшн". Компания пока никак не комментирует соответствующий инцидент. Предполагается, что рабочим не выплачиваю зарплату. 

Ранее мы сообщали о том, что у "Лахта-центра" рабочие вышли на массовую забастовку.

Фото:Невские новости

Теги: забастовка лахта центр, лахта центр, массовая забастовка рабочих
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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