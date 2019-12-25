Свидетели отметили, что это могло случиться из-за невыплаты заработной платы.

В пятницу, 17 июля, стало известно о том, что у "Лахта-центра" рабочие вышли на массовую забастовку. Об этом сообщают "Невские новости" со ссылкой на очевидцев.

Предполагается, что рабочие собрались около "Лахта-центра" из-за того, что им не выплачивают зарплату. Стоит отметить, что судя по кадрам бастующих более 100 человек.

Отмечается, что работодателем бастующих является "Ренессанс Констракшн". Компания пока никак не комментирует соответствующий инцидент.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге завели дело после протестной акции с перекрытием Невского проспекта.

Фото:Невские новости, Лахта Центр/вк