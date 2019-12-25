В Петербурге завели дело после протестной акции с перекрытием Невского проспекта

Возбуждено административное дело.

Правоохранительные органы Петербурга заинтересовались состоявшейся накануне акцией. Несколько активистов вечером 16 июля вышли на проезжую часть Невского проспекта с баннером о сменяемости власти. Об этом сообщило Агентство журналистских расследований.

В отношении активистов возбудили административное дело за нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования.

Активисты растянули баннер "Меняй власть, а не Конституцию", во время этой акции обошлось без задержаний.

Фото: telegram-канал "Объектив Реалий"