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В Петербурге завели дело после протестной акции с перекрытием Невского проспекта
Сегодня, 10:19
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nastya960

В Петербурге завели дело после протестной акции с перекрытием Невского проспекта

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Возбуждено административное дело.

Правоохранительные органы Петербурга заинтересовались состоявшейся накануне акцией. Несколько активистов вечером 16 июля вышли на проезжую часть Невского проспекта с баннером о сменяемости власти. Об этом сообщило Агентство журналистских расследований.

В отношении активистов возбудили административное дело за нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования.

Активисты растянули баннер "Меняй власть, а не Конституцию", во время этой акции обошлось без задержаний. 

Фото: telegram-канал "Объектив Реалий"

Теги: акция протеста, конституция
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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