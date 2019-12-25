Художники c выставки ар брюта в Русском музее — о себе, вдохновении и "странном" искусстве

Выставка "Поймать большую рыбу" стала продолжением выставочного проекта "Ар брют. Сближения", осуществленного в Русском музее в 2019 году.

"Ар брют" — термин, введенный французским художником Жаном Дюбюффе в 1945 году. Он означает "сырое", необработанное искусство, созданное непрофессионалами или людьми с особенностями ментального и психического развития. Оно характеризуется грубостью форм, особым психическим подходом и изолированностью автора.

В Петербурге познакомиться с творениями ар брюта можно на выставке "Поймать большую рыбу" Русского музея. В этом году участниками выставки стали 86 авторов из 14-и организаций, поддерживающих художественное творчество людей с ментальными и психическими особенностями.

Корреспондент Piter.tv встретился с некоторыми художниками-участниками выставки из инклюзивного пространства "Простые вещи" и АНО "Аутсайдервиль".

Федор Седунов: Я нарисовал картину "Два друга навсегда, не разлей вода" красками и черным маркером. Помимо рисования я люблю лепить керамические тарелки и кружки.

Максим Ворожейкин: Моя тема — природа, я люблю ее. Часто рисую животных. Вот, например, нарисовал ягуара, которого увидел в зоопарке.

Вячеслав Михайлов: Моя картина про Гарри Поттера. На ней автомобиль "Форд Англия 105E", два маяка и персонажи поттерианы Рон и Гарри. Люблю вселенную Гарри Поттера, поэтому захотел ее запечатлеть.

Elina Doll: В моей коллекции картин и кукол преобладают мрачные работы. Я воплощаю то, что ощущаю сама, пусть это далеко не мило и не прекрасно, как многие хотят. Бывает даже, что не все работы цельные и кукольные.

Я очень хотела бы продавать свои куклы, потому что я их делала с расчетом найти свою аудиторию. Иначе у меня нет возможности покупать новые детали, потому что создание кукол — это трудоемкий и дорогой процесс.

Мне хочется найти людей, которые понимают мое искусство. Поскольку оно очень специфическое, мне всегда не хватает поддержки и одобрения. Хороших эмоций очень мало, всю жизнь на меня сыплются всякие гадости из-за экстравагантности и из-за странного искусства. Люди не задумываются, что перед ними человек со своими проблемами, со своими жизненными взглядами, они считают человека вещью, которую можно обзывать. Это грустно и неправильно, я бы не позволила себе так поступать.

Картина — это в первую очередь человек, а не диагноз.

В последние пару лет стала использовать шрифты, тексты в работах, чтобы объяснить людям, что бывает и "такое" творчество, что у человека может быть и "такое" чувство. Пытаюсь сказать, показать всем, что я имею свое право… быть!

Для кого-то выставка — это действительно арт-терапия, для меня она — часть профессиональной деятельности. Я всю жизнь мечтаю состояться именно в профессиональном плане, потому что обеспечивать себя тоже нужно. К тому же сколько было потрачено времени на обучение живописи — 12 лет! Это серьезная работа, серьезная подготовка. Хочется, чтобы реальность смогла это оценить.

Я не могу творить механически. Потому я и сравниваю свое искусство с шаманством, ведь для его создания необходим определенный настрой. Мне надо стать этим чем-то на холсте, и только тогда в голову приходит образ, понимание нужных цветов.

После работы я выжатая, потому что я всю себя отдала листу. Зато я довольна! Для меня чувство удовлетворения — одно из самых главных в жизни.

Надежда Бокман (Романчук): Я художница, больше рисующая женский пол. Еще первооснова для моих рисунков — это отношения между мужчиной и женщиной. Картины я подписываю строчкой из собственных стихотворений. Их и картины я создаю по наитию, не люблю делать что-либо специально.

Бывает иногда, что в голове нет образа, тогда я подбираю его и сюжет уже в процессе рисования. Не могу без рисования, практически каждый день рисую.

Не знаю, для чего нужны выставки. Возможно для того, чтобы затронуть тщеславие художников, для удовольствия. Иногда мне вообще ничего не надо, ни выставок, ни продаж, просто хочу выразить себя! А бывает, хочется получить отдачу от зрителей, ведь некоторые художники без нее несчастны.

Удовлетворение от самого процесса рисования у меня больше, чем от продажи картины. Но вместе с тем я хочу, чтобы быстрее появился результат, потому рисую быстро, не дольше трех часов.

Искусство исходит от художника интуитивно, это не обязательно какой-то конкретный образ, это может быть просто бессознательное и эмоциональное творение.

Илья Царёв: Своим творчеством я стараюсь рассказать разные истории, в основном они об энергетических сущностях, которые существуют в мире помимо людей. Они всегда нас окружают, просто кто-то их видит, чувствует, а кто-то — нет, к кому-то это "видение" приходит через творчество.

Я оставляю в работах много подсказок, их можно увидеть, если присмотреться: надписи, мелкие детали. Также к каждой работе я делаю небольшое описание и создаю музыку, которая дополняет историю.

Рисование – непредсказуемый процесс, на него могут уйти недели, либо несколько дней. Сама идея возникает мгновенно, во время прогулки. Идеи рождаются на основе опыта, переживаний и тем, которые меня интересуют.

Выставка для меня – это попытка найти тех, кому это близко, "своих".

Сергей Федулов: Я рисую то, что для меня актуально. Озарение приходит из глубинных чувств. Просто что-то идет изнутри, и я это изображаю.

У меня есть картина "Поломанный человек". Я ее довольно быстро нарисовал, и вот, наверное, я и есть этот поломанный человек.

А вообще у меня разные сюжеты. В моих картинах есть отсылки к социальным силам, ко внутреннему миру, к прекрасному. Я рисую то, что мне интересно… А интересно мне всё!

Фото: архив инклюзивного пространства "Простые вещи", АНО "Аутсайдервиль".

Материал подготовила Яна Кожага