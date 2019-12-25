“Цифровой департамент” Минкультуры заподозрили в коррупции: журналисты нашли признаки сговора в госзакупках проектов “Артефакт” и “Культура.РФ”

Сразу в нескольких сериях госзакупок департамента информационного и цифрового развития МКРФ обнаружены признаки сговора и координации аффилированных подрядчиков, а также многократное завышение цен на оказание услуг по сравнению с себестоимостью и рыночной ценой. Речь идет о крупных контрактах в рамках федерального проекта “Цифровая культура” нацпроекта “Культура”: серии прямых трансляций для сайта Культура.РФ, музейных медиагидах "Артефакт", сопровождении профильных сайтов министерста.

Канал Piter.TV опубликовал журналистское расследование, посвященное серии подозрительных госзакупок департамента информационного и цифрового развития Министерства культуры РФ. По мнению журналистов, чиновники ведомства вступили в сговор с пулом аффилированных подрядчиков и реализовали схему по коррупционному освоению бюджетных средств через госконтракты в формате открытых конкурсов в электронной форме. Во всех случаях цена на услуги завышалась в разы, а техническое задание необоснованно усложнялось и "затачивалось" под конкретных исполнителей. Основной же особенностью схемы, по мнению авторов расследования, стала координация действий аффилированных участников на этапе торгов с целью понижения значимости ценового критерия. В разных случаях чиновники вероятно вовлекали в схему от 2 до 4 лояльных юридических лиц, выступавших в качестве "спойлеров". Спойлеры своими действиями выбивали из игры независимых участников с более выгодными ценовыми предложениями. Как результат, победителем каждый раз становилось лояльная заказчику организация, получавшая контракт с минимальным снижением НМЦ (начальная максимальная цена закупки). При этом в разных серия закупок "победители" и "спойлеры" менялись местами, поочередно получая контракты от департамента информационного и цифрового развития.

Внимание журналистов привлекли подозрительные госзакупки (5 контрактов на 100+ млн рублей) на производство медиагидов в дополненной реальности для платформы "Артефакт". Расчет показал, что цена на услугу завышена на порядок по сравнению с себестоимостью (10-12 млн рублей по мнению экспретов), и в разы по сравнению с рыночной стоимостью (20-40 млн рублей по мнению экспертов). При этом конкурсная документация содержит такие признаки коррупционной закупки, как смешение разных видов работ в одном контракте, сжатые сроки исполнения при большом объеме работ, неконкретные формулировки в техническом задании, завышенный уровень обеспечения.

Например, формально, согласно требованиям ТЗ одного из контрактов исполнитель должен был за 2.5 месяца посетить 64 музея в 40+ регионах РФ, обеспечить фотографирование 3000 экспонатов, подготовить для каждого экспоната научную статью на 2000+ знаков на русском и английском языках, записать около 6000 аудигоидов на русском и английском языках, произвести типографическую продукцию, снять и смонтировать 64 видеоролика, провести научную экспертизу контента и многое другое. Такой уровень загрузки, по мнению журналистов, должен был отпугнуть независимых соискателей. Однако в ходе расследования удалось установить, что значительную часть работ (фотофиксация, написание статей, научная экспертиза) по факту могут выполнять не исполнитель, а коллективы музеев. Что значительно упрощает задачу подрядчика, снижает стоимость услуги и указывает на несоответствие технического задания реальному объему работ.

Анализ закупок показал, что в 4 из 5 случаях победителем открытых конкурсов на создание медиагидов становилась компания ООО "Некст Спейс" (основной источник финансирования – контракты цифрового департамента МКРФ). В единственном случае, когда "Некст Спейс" уступил независимой компании из Новосибирска, контракт с победителем был расторгнут. При этом, по мнению журналистов, победу "Некст Спейс" каждый раз обеспечивали координируемые действия потенциальных спойлеров – например, компаний ООО "Датастек" и ООО "Музей Плюс" (основной источник финансирования компаний – также контракты цифрового департамента МКРФ). Эти компании систематически выставляли заявки с экстремально низким ценовым предложением, но с абсурдно слабым "неценовым предложением" (учитывает опыт и предложения по улучшению условий выполнения услуги). Такой демпинг выбивал из игры независимых участников с низкими ценами и приводил к победе "Некст Спейс" с максимальной ценовой заявкой, что противоречит самой логике открытых конкурсов. В полном тексте расследования детально разобран механизм работы схемы снижения значимости ценового критерия.

На потенциальную координацию действий "спойлеров" со стороны Заказчика, а также на возможные "сливы" информации о заявках конкурентов, указывает то, что в каждом случае синхронные действия "Некст Спейс", "Музей Плюс", "Датастек" и других компаний, обеспечивали распределение баллов, гарантировавших победу "Некст Спейс". Более того, в двух закупках подряд компания побеждала с результатом в 60.63 балла при разных исходных данных: математический подсчет показал, что вероятность такого результата без координации действий ключевых участников равен 0.001188%.

Авторы расследования отдельно разобрали кейс компании "РИАЛ ТЭК", которая победила в аналогичной госзакупке от 03.04.2020. Контракт с независимым участником был расторгнут, а сам он внесен в реестр недобросовестных подрядчиков. Поводом для этого стали претензии к объему текстов, подготовленных исполнителем на первом этапе работ, а также к многочисленным опечаткам и грамматическим ошибкам. Однако изучение работ компании "Некст Спейс", доступных на платформе "Артефакт", показало, что в их случае заказчик закрывал глаза на аналогичные нарушения. Только после выборочного ознакомления с 4 экспозициями "Радищевский музей", "Картинная галерея им. Сысоева", "Серпуховский музей", "Азовский музей – Сокровища кочевников Евразии" авторы материала насчитали около 100 ошибок и неточностей в текстовом контенте, среди которых – орфографические и пунктуационные ошибки, опечатки, стилистические ошибки, некорректный объем текста, потенциальный плагиат и многое другое. Выборка ошибок приводится в полном тексте расследования.

По мнению авторов расследования, все это указывает на сговор между представителями департамента информационного и цифрового развития и группой юридических лиц из числа постоянных подрядчиков ведомства. Как результат, при создании мультимедиагидов для платформы "Артефакт" было израсходовано значительно больше бюджетных средств, чем того требовала реальная услуга, были нарушены принципы конкуренции и создана почва для развития коррупции и хищения бюджетных средств. Речь идет о возможном нарушении законодательства в сфере защиты конкуренции, а именно статей 11, 15-17 Федерального закона "О защите конкуренции".

Признаки аналогичной схемы авторы расследования обнаружили и в других сериях госзакупок "цифрового департамента" Минкульта. В частности, на проведение прямых трансляций для сайта "Культура.РФ", поддержку платформы "Артефакт", сопровождение работы портала "Культура.РФ". На факт возможной коррупции здесь также указывает несменяемость победителей из числа лояльных МКРФ компаний, отсутствие снижения или минимальное снижение НМЦ по результатам торгов, постоянное участие в закупках одних и тех же юридических лиц, поведение которых можно охарактеризовать как "поведение спойлера", завышенный ценник услуги и подозрительная конкурсная документация. Более того, в этих контрактах в качестве победителей и "спойлеров" регулярно выступали те же юридические лица, что и в истории с медиагидами "Артефакта".

Результаты проведённого расследования журналисты передадут в следственные органы. Ознакомиться с полным текстом и видеоверсией расследования можно на сайте Piter.TV.

